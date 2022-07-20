Роспотребнадзор пообещал доложить об отличиях подвидов штамма COVID-19 «омикрон»

Отличие подвида коронавирусной инфекции «кентавр» от остальных подвидов штамма COVID-19 «омикрон» станет известно в ближайшие недели. Об этом в Telegram-канале сообщил Роспотребнадзор.

«Особенности „кентавра“ еще предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов „омикрона“, будет понятно в ближайшие недели», — заявили в ведомстве.

Роспотребнадзор подчеркнул, что болезнь у инфицированных протекает в легкой форме, без необходимости госпитализации.

Впервые подвариант «кентавр» обнаружили в Индии. Затем выявили в десятке других стран, включая Японию, Германию, Великобританию, США, писал RT.

Также Роспотребнадзор посоветовал людям из уязвимых перед болезнью категорий пользоваться антисептическими средствами и носить маски в общественных местах.