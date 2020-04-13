Роспотребнадзор понадеялся, что рост заболеваемости коронавирусом прекратится через неделю

Российские власти надеются на непродолжительный рост количества зараженных коронавирусом. Ожидается, что этот срок будет не более недели.

Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, что определенное количество дней — мы надеемся, не больше, чем неделю, — будет рост количества выявлений и рост количества заболевших», — сообщила Попова о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

С 6 апреля жители Москвы и Подмосковья могут на платной основе пройти тестирование на инфекцию. Специалисты лаборатории Роспотребнадзора будут приезжать на дом и бесконтактным способом забирать мазок для анализа.

С 14 апреля сотрудники Роспотребнадзора начнут выяснять, кто из жителей Москвы имеет иммунитет к коронавирусу. Первыми проверят врачей.

В России заразились коронавирусной инфекцией 18 328 человек. За последние сутки выявлено 2558 новых случаев. 148 человек погибли, по данным сайта стопкоронавирус.рф.