Роспотребнадзор Подмосковья рассказал, как с легкостью перейти на правильное питание

Ко Дню здорового питания Управление Роспотребнадзора по Московской области опубликовало несколько советов, как пересмотреть свой рацион, начать питаться правильно и изменить свою жизнь к лучшему.

Например, питаться нужно разнообразно, включая в свое меню продукты и растительного и животного происхождения. Мучные изделия и картофель тоже должны присутствовать в полноценном рационе. Ежедневно нужно съедать не менее 400 граммов свежих овощей и фруктов. Стоит также заменить растительным маслом животные жиры. Жирное мясо разумно заменить постным, птицей, рыбой или бобовыми культурами.

Нельзя забывать о молочных продуктах, обязательно нужно употреблять молоко, кефир, творог и йогурты.

При этом стоит ограничить употребление сахара, в том числе, сладких напитков. В день нельзя употреблять больше чайной ложки соли, потому необходимо выбирать продукты с ее низким содержанием.

В день специалисты рекомендуют выпивать 1,5-2 литра воды. Предпочтительнее запекать или варить еду, чем жарить ее на масле. И не давайте себя обмануть маркетологам, которые пытаются повлиять на ваш выбор. Всегда надо внимательно изучать информацию на упаковке товара.

В заключении можно пройти тест и проверить себя, насколько правильно вы умеете питаться.

Больше информации о здоровом питании можно найти на сайте здоровое‑питание.рф. Для тех, кто хочет ознакомиться с рецептами есть своя страничка. Тут можно ознакомиться с полезными уроками и лекциями экспертов.