Роспотребнадзор Подмосковья рассказал, как сохранить физическую активность на самоизоляции

Длительное пребывание дома и сидячий образ жизни оказывают негативное влияние на здоровье и могут привести к дополнительному стрессу. При этом сохранить физическую активность можно даже в ограниченном пространстве. Специалисты подмосковного Роспотребнадзора дали шесть рекомендаций, которым стоит следовать. Они опубликованы на сайте Национальные проекты России.

Прежде всего стоит помнить, что в неделю необходимо выполнять умеренные физические упражнения общей продолжительностью до 150 минут, но если делать упор на интенсивную активность, то это время можно сократить в два раза.

Заниматься можно во время небольших перерывов во время работы. За основу можно взять понравившиеся танцевальные движения, ходьбу на месте или по квартире, а также поискать комплекс упражнений на онлайн-ресурсах. При выборе нужно ориентироваться на ограничения своего здоровья.

Во время важного звонка не стоит усаживаться в кресло. Разговор лучше проводить стоя или во время ходьбы. Лучше как можно больше времени проводить в вертикальном положении. Разделите свой день на несколько временных промежутков. В каждом из них можно сидеть или лежать не более 30 минут.

Если работа предусматривает необходимость использования ноутбука, то лучше поставить его на специальный столик на высоких ножках или подложить под него книги, чтобы больше времени проводить стоя.

Свободное время можно посвятить контролю за дыханием и медитации. Это самый действенный способ по сохранению внутреннего спокойствия, особенно, когда выходить из дома нельзя.

Для поддержания здоровья важно правильно питаться и пить достаточное количество жидкости. От сладких напитков лучше отказаться в пользу чистой воды. Алкоголь лучше сократить до минимума или полностью исключить из своего рациона. Вместо рафинированных продуктов предпочтение нужно отдать цельнозерновым, а также следить за достаточным количеством овощей и фруктов.