Роспотребнадзор поделился рекомендациями для страдающих от жары

В жару нужно пить много воды и выбирать одежду из плотных тканей. Эту рекомендацию представителей Роспотребнадзора процитировало РИА «Новости».

Также в ведомстве посоветовали избегать длительного нахождения в жарких помещениях.

«Жаркая погода приводит к ухудшению условий труда работающих на открытой местности, в производственных и общественных помещениях без кондиционирования», — напомнили представители Роспотребнадзора.

Также они отметили, что при достижении температуры на рабочем месте отметки 28,5 градуса рекомендуется сократить продолжительность времени занятости на час. При 29 градусах — на два часа. Если же на рабочем месте столбик термометра поднялся до 30,5 градуса, то сотрудников могут отпустить на четыре часа раньше

Также представители Роспотребнадзора сообщили, что для профилактики перегревания организма необходимо организовать рациональный режим работы. На открытом воздухе и температуре воздуха на улице свыше 32,5 градуса продолжительность непрерывной работы должна составлять 15–20 минут с последующей продолжительностью отдыха не менее 10–12 минут в охлаждаемых помещениях. В таких местах столбик термометра должен достигать отметки не выше 25 градусов.