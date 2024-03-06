Здоровье 06 марта 2024, 16:15 Роспотребнадзор по Петербургу: в начале марта стоит обратить внимание на разные виды капусты, лук, хрен и чеснок

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Сотрудники Роспотребнадзора по Петербургу порекомендовали горожанам с наступлением весны изменить рацион питания, добавив в него больше зелени и овощей. Об этом написал «Петроград».

В рационе должны присутствовать разные виды капусты, лук, хрен, чеснок, редис, редька и репа. Также в небольшом количестве важно включить свеклу, морковь и картофель. Специалисты предупреждают, что эти продукты имеют высокий гликемический индекс.

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Наиболее полезной зеленью в ведомстве назвали петрушку, черемшу, шпинат, щавель и мяту.