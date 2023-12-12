12 декабря 2023, 16:41
Роспотребнадзор по Петербургу: в день следует съедать не менее 400 граммов овощей
Специалисты Роспотребнадзора по Петербургу посоветовали съедать за день не менее 400 граммов овощей. По их словам, в зимнем рационе обязательно должны присутствовать картофель и батат, богатые крахмалом, написала Neva.Today.
Врачи советуют есть овощи для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной и мочевыводящей систем, а также для борьбы с лишним весом.
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При покупке важно обращать внимание, чтобы овощ был выращен в родной местности, поскольку в нем будет намного больше полезных веществ.
Еда
Роспотребнадзор
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