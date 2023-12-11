Здоровье 11 декабря 2023, 17:16 Роспотребнадзор по Петербургу: корень имбиря стимулирует работу кишечника

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Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу в разговоре с изданием Neva.Today перечислили полезные свойства имбиря. По их словам, корень этого растения помогает справиться с тошнотой, а также стимулирует работу кишечника.

Часто врачи рекомендуют употреблять имбирь во время порстуд и ОРВИ. Все дело в том, что этот продукт обладает противовоспалительными свойствами и снижает уровень холестерина в крови.

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Свежий имбирь можно использовать как маринад к рыбе, а сушеный — добавлять в чай, выпечку и десерты.