11 декабря 2023, 17:16
Роспотребнадзор по Петербургу: корень имбиря стимулирует работу кишечника
Специалисты управления Роспотребнадзора по Петербургу в разговоре с изданием Neva.Today перечислили полезные свойства имбиря. По их словам, корень этого растения помогает справиться с тошнотой, а также стимулирует работу кишечника.
Часто врачи рекомендуют употреблять имбирь во время порстуд и ОРВИ. Все дело в том, что этот продукт обладает противовоспалительными свойствами и снижает уровень холестерина в крови.
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Свежий имбирь можно использовать как маринад к рыбе, а сушеный — добавлять в чай, выпечку и десерты.
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