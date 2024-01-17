17 января 2024, 17:36
Роспотребнадзор: перец чили укрепляет иммунитет и ускоряет рост волос
Содержащиеся в перце чили вещества способствуют не только ускоренному метаболизму, но и укреплению иммунитета, и быстрому росту волос. Об этом изданию istochnik.online сообщили специалисты Роспотребнадзора.
Как рассказал «Петербургский дневник», перец чили богат капсаицином, за счет которого и улучшается кровообращение в коже головы. Волосы становятся длиннее и гуще.
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Эндорфины и кверцетин, содержащиеся в перце, отвечают за защиту сосудов от холестерина. В жгучем овоще также много кальция, натрия, железа и фосфора.
Питание
Роспотребнадзор
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