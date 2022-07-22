Роспотребнадзор перечислил продукты, питающие мозг

В честь Международного дня головного мозга петербургское управление Роспотребнадзора обратило внимание на продукты, полезные для центральной нервной системы человека. Об этом сообщил «Петроград».

На первом месте оказался горький шоколад с большим процентом содержания какао. Отмечается, что в нем содержится много веществ, которые обеспечивают активную работу мозга. Куринные яйца, богатые витамином В, также способствуют улучшению функций мозга. Среди других полезных продуктов, отмеченных специалистами — грецкие орехи, рыба и льняное масло.