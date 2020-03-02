Роспотребнадзор перечислил болезни офисных работников

Офисная работа, как и любая другая, имеет свои профессиональные риски, но избежать вреда для здоровья помогут трудовой режим и правильная организация рабочего места.

По данным Роспотребнадзора, которые приводит канал «Звезда», самым частым заболеванием офисных работников является синдром сухого глаза. Им страдают те, кто много времени проводит за компьютером.

Избежать заболевания довольно просто — надо располагать монитор не менее чем в 45 сантиметрах от глаза. Верхняя точка экрана должна находиться на уровне прямого взгляда или немного выше.

Экран также не должен быть направлен в сторону окна. Офисным работникам лучше не работать в плохо освещенном помещении и периодически давать глазам отдыхать. В этот момент можно сделать гимнастику для глаз, или просто проморгаться.

Еще один распространенным заболеванием является синдром запястного канала. В результате частого использования компьютерной мыши в ладонях появляется онемение или ломота. Поэтому время от времени надо делать небольшую разминку для рук или пользоваться специально разработанными подушечками.

Офисные работники также очень часто страдают от дефицита движения и нервно-психических расстройств. Им грозят ишемическая и гипертоническая болезни сердца и вегетососудистая дистония.

Врач-невролог Юрий Андрусов признал, что офисные работники, как и доярки часто страдают от синдрома запястного (туннельного) канала. Он посоветовал использовать ортопедические коврики, а также специальные валики, которые помогают избежать давления на нерв в запястье.