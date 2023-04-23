Здоровье 23 апреля 2023, 11:08 Роспотребнадзор озвучил причину роста заболеваемости корью в Дагестане Роспотребнадзор: заболеваемость корью в Дагестане растет из-за отказа от прививок Freepik

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Эпидемиологическая обстановка из-за роста заболеваемости корью в Дагестане — тяжелая. Такое заявление сделал руководитель управления Роспотребнадзора по региону Залимхан Омариев, написало РИА «Новости».

Причиной распространения инфекции является нежелание людей прививаться, сказал Омариев. Люди во время проведения противоэпидемических мероприятий часто не идут на контакт, подчеркнул он.

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«На сегодняшний день эпидемиологическую ситуацию по кори в республике я бы охарактеризовал как напряженную, но контролируемую», — добавил руководитель управления.

По последним данным, в республике было зарегистрировано 188 лабораторно подтвержденных случаев кори, все пациенты ранее не были привиты. Случаи заболевания подтверждаются каждый день, отметил Омариев, но вспышек в детских садах, школах, больницах — не было.

Ранее «360» писал, что корь — это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, однако первые симптомы очень схожи с ОРВИ и ОРЗ. Характерна для этой болезни сыпь, но она появляется у пациента не сразу, а через несколько дней. До этого человек чувствует усталость, у него повышается температура.

Корь крайне опасна тем, что вызывает массу осложнений: коревой менингоэнцефалит, коревую пневмонию, может привести к глухоте. Единственная действующая мера профилактики от этого заболевания — вакцинация.

Напомним, заражения корью выявили уже в 44 регионах страны. Тем не менее очаги удается быстро купировать, ограничительные меры в стране вводить пока не собираются.