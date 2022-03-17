Роспотребнадзор оценил вероятность скорого исчезновения «дельта»-штамма

Более 99% случаев коронавируса приходится в России на «омикрон». Поэтому можно говорить, что «дельта»-штамм может совсем исчезнуть. Такое предположение сделала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

«В настоящее время более 99% случаев коронавируса приходится на омикрон… Теоретически „дельта"-штамм может исчезнуть, именно этот процесс мы и наблюдаем сегодня», — заявила она РИА «Новости».

Черкашина добавила, что уханьский вариант штамма сейчас не встречается. Данных о его циркуляции нет ни в российской базе, ни в международных. По ее словам, о новом опасном варианте на данный момент ничего не известно.

Недавно Москва и Подмосковье отменили масочный режим из-за снижения заболеваемости ковидом. Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что это смягчающая мера не должна привести к росту заражений коронавирусом.