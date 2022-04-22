Роспотребнадзор оценил вероятность полного исчезновения ковида

Скорее всего, коронавирус никогда не исчезнет полностью, и то и дело будут возникать новые волны заболеваемости. Такое предположение сделал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

Он отметил, что это мнение большинства экспертов.

«Достаточно маловероятен сценарий, при котором коронавирус исчезнет полностью. Практически все специалисты сходятся во мнении, что вирус останется с нами навсегда и периодически будет вызывать волны заболеваемости по всему миру», — рассказал Камиль Хафизов РИА «Новости».

Пока в России не фиксируют новые штаммы коронавируса. На «стелс-омикрон» приходится около 80% всех заражений в стране. Изначальный вариант «омикрона» ВА.1, возможно, пропадет совсем. отметил Хафизов ранее.

Российские ученые создали методику, позволяющую определять, коронавирусом какого именно штамма заразился человек.