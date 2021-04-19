Роспотребнадзор оценил уровень иммунитета к коронавирусу в регионах

Иммунитет к коронавирусу есть у 25–87% россиян в зависимости от региона. Об этом говорится в презентации главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Данные представлены на общем собрании отделения медицинских наук РАН, сообщила газета «Известия». Последний этап исследования популяционного иммунитета специалисты провели в марте 2021 года среди 37 тысяч граждан.

Результаты показали, что у порядка 40% москвичей и почти 44% жителей Подмосковья существует иммунитет к коронавирусу. Среди петербуржцев таких 27%. Лидерами по этому показателю стали Астраханская (51%) и Белгородская (47%) области. Попова отметила, что уровень иммунитета к коронавирусу среди детей в возрасте от года до 17 лет выше, чем у взрослых.

Глава Роспотребнадзора объявила о формировании в России сибирского и северо-западного штамма коронавируса. При этом в РФ подтверждено 192 случая заражения британским штаммом коронавируса, 21 — южноафриканским.

Тем не менее Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась. Россия занимает 87-ю позицию в мире по среднесуточным показателям.