Здоровье 07 июля 2023, 05:57 Роспотребнадзор оценил риски заразиться «поедающей мозг» амебой в российских водоемах Роспотребнадзор: амеба Naegleria fowleri в водоемах на территории России не обитает Pxhere

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Пакистанец умер после заражения редкой «пожирающей мозг» амебой Naegleria fowleri (Неглерия Фоулера). В Роспотребнадзоре сообщили «Российской газете», что эта амеба в российских водоемах не водится.

«Случаи неглериоза в России не регистрировались. Указанная амеба в водоемах на территории РФ не обитает», — сказали в ведомстве.

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Там также добавили, что в прудах, озерах и реках России существует риск подцепить вирусные и бактериальные инфекции, а также паразитарные и грибковые заболевания. В числе таких недугов ротавирус, церкариоз, лямблиоз, а также гепатит А и ряд других заболеваний.

В Роспотребнадзоре напомнили, что купаться нужно только в прошедших проверку на соблюдение санитарных норм специально оборудованных зонах.

О смерти после заражения Naegleria fowleri 30-летнего пакистанца стало известно накануне, 6 июля. Мужчина попал в больницу с головной болью и высокой температурой. Заразившийся умер 4 июля. Проведенные анализы показали наличие в его организме «поедающей мозг» амебы. Заражение этим паразитом обычно происходит во время плавания или ныряния в пресную воду. Naegleria fowleri попадает в организм вместе с водой через нос.