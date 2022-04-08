Роспотребнадзор оценил риски новой волны ковида из-за штамма XE

Новый вариант «омикрона» XE вряд ли приведет к очередной волне коронавируса в России, учитывая высокий коллективный иммунитет. Об этом сообщил сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передал ТАСС.

Эпидемиолог отметил, что коронавирус XE, по некоторым оценкам, на 10% заразнее всех предыдущих вариантов. Однако в стране сформировался мощный коллективный иммунитет. И хотя сейчас на пять заражений четыре приходятся на прежде самый заразный «стелс-омикрон», заболеваемость находится на минимальных уровнях.

Поэтому Хафизов предположил, что новой волны в России из-за XE не будет.

«И если мы сейчас почти не болеем, имея широкое распространение очень заразного „стелс-омикрона“, то 10% дополнительной трансмиссивности едва ли добавит проблем. И вряд ли он сам по себе станет причиной новой волны», — сказал специалист.

Ранее «360» рассказал о новом варианте коронавируса XE. Он представляет собой комбинацию вариантов «омикрона» BA.1 и BA.2, также известного как «стелс-омикрон». Впервые XE обнаружили в Великобритании. В России пока не выявили ни один случай заражения.