Роспотребнадзор оценил риск заражения россиян оспой обезьян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит высоких рисков заражения оспой обезьян для россиян. Об этом она заявила во время интервью телеканалу «Россия 24».

«Мы не видим высоких рисков для Российской Федерации, для наших граждан. Мы, безусловно, знаем, что у нас уже есть и тест-система, и сегодня еще одна специальная тест-система на оспу обезьян выходит из регистрации», — заявила Попова.

Также она сообщила, что у российских ученых есть вакцина от оспы. Сейчас препарат проходит регистрацию. По словам Поповой, эта вакцина уже хорошо себя показала.

«То есть сказать, что граждане не защищены, нельзя», — подытожила она.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что его сотрудники могут создать вакцину от оспы обезьян. Им понадобится всего лишь несколько месяцев. Это заявление Гинцбурга процитировал RT.