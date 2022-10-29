Роспотребнадзор оценил риск подъема заболеваемости COVID-19 из-за «цербера» в России | 360°

Здоровье 29 октября 2022, 09:30 Роспотребнадзор оценил риск подъема заболеваемости COVID-19 из-за «цербера» в России Эпидемиолог Пшеничная: штамм «цербер» не вызовет мощного подъема заболеваемости в России РИА "Новости"

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Иммунитет к новому подвиду штамма «омикрон» — «церберу» есть уже почти у всех жителей России, поэтому мощного подъема заболеваемости не ожидается. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная РИА «Новости».

«Вариантом ВА.5 штамма „омикрон“, ответвлением которого является „цербер“, уже переболело большинство населения, многие уже неоднократно вакцинировались», — сказала Пшеничная.

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По ее словам, хотя бы частичный иммунитет к SARS-CoV2 есть практически у всех россиян. Если вариант «цербер» распространится в России, резкого всплеска заболеваемости, как в случае с оригинальным «омикроном», он не вызовет.

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Эпидемиолог уточнила, что «цербер» умеет ускользать от антител лишь частично. Иммунитета заболевшего, как правило, достаточно для защиты от тяжелого течения инфекции.

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