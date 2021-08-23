Роспотребнадзор оценил эффективность вакцинации от COVID-19

Вакцинация от коронавируса в России дает результаты. Эпидемический процесс в стране стабилизируется, наблюдается тенденция к снижению. Об этом рассказал журналистам заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Его слова процитировало РИА «Новости».

«Сейчас мы находимся в фазе стабилизации эпидемиологического процесса с тенденцией к снижению. На это повлиял целый комплекс факторов, один из наиболее важных — это вакцинация, которая в последние недели шла достаточно активно и, безусловно, дала свои плоды», — отметил он.

При этом Горелов подчеркнул, что пока рано расслабляться. Он напомнил, что в стране до сих пор каждый день фиксируют по 19 тысяч новых случаев заражения — это серьезная цифра. Она говорит о том, что нужно продолжать соблюдать противоэпидемические меры, а так же вакцинироваться тем, кто это еще не сделал.

По словам Горелова, фаза стабилизации может продлиться порядка 1,5 месяца. После этого можно ждать, что начнется снижение заболеваемости, но загадывать сложно: в том числе из-за осеннего периода, когда коллективный иммунитет неизбежно «проседает», а респираторные инфекции набирают силу.