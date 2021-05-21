Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости коклюшем

Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости коклюшем во всех возрастных группах. Данные удалось получить благодаря совершенствованиям лабораторной диагностики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«По данным сотрудников лаборатории эпиднадзора за дифтерией и коклюшем Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского, в последние годы за счет совершенствования лабораторной диагностики отмечается рост заболеваемости коклюша во всех возрастных группах, как среди взрослых, так и среди детей», — сказано в пресс-релизе.

За 2019 год только в Москве удалось зарегистрировать 346 случаев заболевания коклюшем. Чаще всего им заражались люди возрастом от 30 до 39 лет. В 2020 году болезнь чаще поражала детей возрастом до 14 лет.

Ранее случаи заболевания коклюшем реже диагностировали у взрослых. Болезнь причисляли к детским из-за более тяжелого течения у несовершеннолетних.

Сейчас же благодаря повышению качества и доступности методов лабораторной диагностики болезнь проще обнаружить у взрослого человека, заявили в ведомстве.

«Анализ заболеваемости показал, что заболевшие взрослые, в основном, заражались от своих детей, посещающих детские образовательные учреждения. При уточнении сведений о прививках оказалось, что 88% из них не были привиты от коклюша», — отметили в Роспотребнадзоре.

Избежать заражения коклюшем можно с помощью вакцинации. В России вакциной от коклюша прививают детей.

На данный момент специалисты обсуждают вопрос о необходимости прививки для взрослых.

Специалисты также порекомендовали носить маски, так как болезнь передается воздушно-капельным путем. Особенно необходимо соблюдать меры предосторожности во время контакта с больными.