Роспотребнадзор опроверг влияние погоды на коронавирус

Погода не играет решающей роли в распространении коронавируса. Об этом сотрудник ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил ТАСС.

Коронавирус в основном передается воздушно-капельным путем. Это происходит при близком и достаточно продолжительном контакте между людьми. Погодные условия при этом не играют решающей роли, заявил Лебедев.

В любую погоду действуют те же правила, которые позволяют защититься от инфекции, подчеркнул эксперт. Это сокращение социальной активности, соблюдение дистанции, ношение масок в общественных местах и транспорте, а также мытье рук.

«Все зависит не от возможных капризов погоды, а от поведения людей. А лучшим способом специфической профилактики COVID-19 является вакцинация», — сказал он.

Роспотребнадзор ранее обратил внимание на информацию о турфирме, в которой клиентам «помогали» получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Для этого перед сдачей анализа советовали обработать ноздри специальным препаратом.