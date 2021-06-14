Роспотребнадзор опроверг вероятность заболеть ковидом из-за вакцины

Роспотребнадзор допустил возможность заболеть после вакцинации от COVID-19, но не из-за самой вакцины, а при последующем заражении вирусом. При появлении симптомов ОРВИ привитому необходимо немедленно обратиться к врачу.

«При появлении симптомов, в том числе ОРВИ, у привитого человека, нужно немедленно обратиться к врачу и сделать ПЦР-тест», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу Роспотребнадзора.

Сама по себе введенная вакцина против COVID-19 дать положительный результат ПЦР-теста не может. Потому что, как пояснили в Роспотребнадзоре, при тестировании проверяется наличие активного заболевания, а не иммунитет человека.

Число участников вакцинных туров в РФ после их запуска может достигнуть как минимум несколько десятков тысяч человек. Иностранцы уже выражали желание приехать в Россию в рамках таких туров. Обращения поступали как в РСТ, так и в российские дипломатические представительства. В РСТ предполагают, что вакцинные туры будут организованы не только в Москву или Санкт-Петербург, но и в другие города России