Роспотребнадзор опроверг сообщение об «омикрон»-штамме коронавируса в России

На сегодняшний день ни одного случая заражения «омикрон»-штаммом коронавируса в России не выявили. Ученые продолжают изучать геномы SARS-CoV-2, в том числе от людей, которые вернулись из других стран. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье штамм „омикрон“ в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — приводит РИА «Новости» слова Хафизова.

Ранее сенатор Владимир Круглый сообщил, что разновидность коронавируса B.1.1.529 добралась до России. По словам члена Совфеда, новый штамм могли завести туристы из Египта.

«Омикрон»-штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване в середине ноября. Позже случаи заражения этой разновидностью коронавируса зафиксировали в ЮАР, Израиле, Гонконге, Бельгии, Германии и Великобритании. Ученые сообщили, что в шиповидном белке штамма более 30 мутаций, некоторые из которых делают его неуязвимым для антител.