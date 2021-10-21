Роспотребнадзор опечатал кафе «Фергана» в Москве за ковид-нарушений

Роспотребнадзор опечатал кафе «Фергана» в Москве из-за нарушения мер профилактики коронавируса. О радикальном решении ведомства сообщил главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора по ЮВАО Евгений Ечкалов.

Команда Роспотребнадзора решила выехать в кафе по адресу: улица Зеленодольская, дом 41, корпус 1, и провести внеплановую проверку. Необходимо было посмотреть, как в заведении противодействуют коронавирусу. Оказалось, что никакие правила не соблюдаются — санитарное законодательство повсеместно нарушают.

Так, в помещении есть только одна дверь, через которую выносят мусор, принимают продукты и посетителей. При этом на продукции не стоит необходимая маркировка, условия ее хранения нарушены.

Дезинфицирующих средств в «Фергане» не оказалось, равно как и масок. Графика уборки или приборов для дезинфекции воздуха специалисты тоже не обнаружили.

«В связи с многочисленными нарушениями помещение кафе было опечатано», — констатировал Евгений Ечкалов. Теперь предпринимателям грозит штраф до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток, в зависимости от решения суда.