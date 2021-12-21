Роспотребнадзор: «омикроном» заражаются мыши и крысы
Глава Роспотребнадзора Попова: в России выявлено 41 заражение «омикроном»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен 41 случай заболевания вариантом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили РИА «Новости».
Попова уточнила, что все заболевшие находятся в стационаре, у них наблюдается подъем температуры тела до 38. Состояние всех госпитализированных является стабильным.
Также стало известно, что штаммом «омикрон» заболевают мыши и крысы. Эта особенность не наблюдалась у прошлых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.
Также Роспотребнадзор рекомендовал россиянам на новогоднем празднике свести к минимуму мероприятия, проводимые в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.
Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал «360», что штамм коронавируса «омикрон» нельзя выявить по внешним признакам.
По его словам, при «омикроне» у большинства заболевших часто встречаются сухой кашель и повышенная температура.
Президент Российской академии наук Александр Сергеев не исключил, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение.