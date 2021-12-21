Роспотребнадзор: «омикроном» заражаются мыши и крысы

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России выявлен 41 случай заболевания вариантом коронавируса «омикрон». Об этом сообщили РИА «Новости».

Попова уточнила, что все заболевшие находятся в стационаре, у них наблюдается подъем температуры тела до 38. Состояние всех госпитализированных является стабильным.

Также стало известно, что штаммом «омикрон» заболевают мыши и крысы. Эта особенность не наблюдалась у прошлых штаммов коронавирусной инфекции COVID-19.

Также Роспотребнадзор рекомендовал россиянам на новогоднем празднике свести к минимуму мероприятия, проводимые в закрытых, плохо проветриваемых помещениях.

Ранее вирусолог Петр Чумаков рассказал «360», что штамм коронавируса «омикрон» нельзя выявить по внешним признакам.

По его словам, при «омикроне» у большинства заболевших часто встречаются сухой кашель и повышенная температура.

Президент Российской академии наук Александр Сергеев не исключил, что «омикрон» может иметь искусственное происхождение.