Роспотребнадзор обязал тюменских вахтовиков сдавать тест на антитела к коронавирусу

Данная мера принята для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Отмечается, что перед тем, как отправить вахтовиков на карантин, необходимо увидеть два результата теста.

«С момента вступления в силу, с момента публикации данных изменения работники обязаны пройти обследование не только методом ПЦР, но и методом ИФА с выявлением иммуноглобулинов М и G», — пояснила Юлия Распопова, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.

По ее словам, работодатель может допустить сотрудника к работе при наличии иммуноглобулина G, тогда вахтовику даже не придется отправляться в обсерватор.

Если у вахтовика обнаружат иммуноглобулин М или он получит положительный тест на ПЦР, его отправят на изоляцию и лечение.