Роспотребнадзор обязал тюменских вахтовиков сдавать тест на антитела к коронавирусу
Управление Роспотребнадзора по Тюменской области внесло коррективы в правила отправления вахтовиков в обсерваторы. Попасть туда без двух результатов анализов на коронавирус не получится. Об этом сообщил сайт «ФедералПресс».
Данная мера принята для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции. Отмечается, что перед тем, как отправить вахтовиков на карантин, необходимо увидеть два результата теста.
«С момента вступления в силу, с момента публикации данных изменения работники обязаны пройти обследование не только методом ПЦР, но и методом ИФА с выявлением иммуноглобулинов М и G», — пояснила Юлия Распопова, заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора.
По ее словам, работодатель может допустить сотрудника к работе при наличии иммуноглобулина G, тогда вахтовику даже не придется отправляться в обсерватор.
Если у вахтовика обнаружат иммуноглобулин М или он получит положительный тест на ПЦР, его отправят на изоляцию и лечение.