Роспотребнадзор объяснил высокую смертность от COVID-19

Из-за того, что россияне поздно обращаются за медицинской помощью, в стране такая высокая смертность. Об этом рассказала замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Позднее обращение к врачам означает несвоевременное начало терапии.

«Смертность от COVID-19 в основном связана с поздним обращением за медицинской помощью, поздним началом правильной терапии, когда развились осложнения и противовирусные препараты уже малоэффективны», — рассказала эксперт в интервью ТАСС.

Руженцова отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в стране очень напряженная. По ее мнению, рост заболеваемости был ожидаем, так как он связан еще и с наступлением прохладной дождливой погоды, окончанием периода отпусков и каникул, низкими темпами вакцинирования.

Она особенно отметила людей, которые внесли вклад в такие негативные показатели, — это те, кто ставил под сомнение необходимость и эффективность вакцинации.

Ранее Руженцова сообщила, что пожизненным противопоказанием к вакцинации от коронавируса может быть только тяжелая аллергическая реакция на сам препарат или его компоненты.