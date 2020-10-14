Роспотребнадзор объяснил, почему перед вакцинацией от коронавируса нельзя скрывать болезнь

Прививку от коронавируса можно делать лишь здоровым добровольцам. Скрывать болезнь перед вакцинацией категорически нельзя — будет хуже. Это чревато опасными побочными эффектами.

«На этом этапе (клинических испытаний — прим. ред.) должны отбираться здоровые добровольцы, но, бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией», — приводит РИА «Новости» слова заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Собеседник отметил, что даже у здоровых людей после укола может подняться температура и начаться слабость. В аннотации препарата есть описание возможных эффектов после прививки.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса в августе. Препарат «Спутник V» создали специалисты Центра имени Гамалеи в рекордные сроки. Сейчас вакцина проходит пострегистрационное тестирование. В нем примут участие 40 тысяч добровольцев.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки российской вакцины, если ее одобрит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Об этом пишет «Газета.ru».