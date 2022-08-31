Роспотребнадзор: низкокалорийные диеты могут привести к бесплодию

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что женщины, которые увлекаются низкокалорийными диетами, могут столкнуться с бесплодием. Об этом написал сайт ProOren.ru.

В ведомстве уточнили, что за процессы, связанные с беременностью, отвечает гормон эстроген. При недостаточном весе у женщины он может сильно снизиться. Беременным рекомендуется употреблять в пищу больше фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и полноценного белка.

«Низкокалорийные и ограничительные диеты могут влиять на уровень гормонов у женщины и вызвать бесплодие. Исследования показывают, что женщины с недостаточным весом чаще рожают маловесных детей», — процитировало ИА Nation News слова экспертов.

Опасен при беременности не только сниженный вес, но и его увеличение. Женщины с лишними килограммами могут столкнуться с риском появления диабета.

На бесплодие также оказывает влияние курение, высокое содержание в организме витамина А, дефицит витамина В6 и фолиевой кислоты.