Роспотребнадзор не увидел причин вводить жесткие ограничения из-за коронавируса

Новые массовые ограничения в России вводить пока не требуется. Они и не понадобятся, если население будет соблюдать все предписания Роспотребнадзора.

«На настоящий момент нет необходимости введения локаута, если население будет соблюдать санитарно-гигиенические правила, которые показали свою эффективность в весеннее время», — рассказал РИА «Новости» замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Александр Горелов.

К основным мерам профилактики распространения коронавируса относятся социальная дистанция, ношение масок и перчаток, а также использование санитайзеров. Остальные ограничения может вводить местная власть в лице мэров и губернаторов.

Например, в Московской области Андрей Воробьев принял решение запретить массовые мероприятия с 21 октября. Ограничение связано с распространением COVID-19 и приближающимися школьными каникулами, во время которым учащиеся могут заразиться при посещении выставок, музеев и спортивных соревнований.

Также в регионе усилят контроль за соблюдением масочного режима. Особенно это касается транспорта, торговых центров, ресторанов и кафе.