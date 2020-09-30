Роспотребнадзор не увидел причин для специальных ограничений по коронавирусу

Ситуация с новыми случаями заболевания COVID-19 не изменилась сильно в шести из восьми российских федеральных округов. В связи с этим нет оснований для специальных ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах заболеваемости. А вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сообщила Попова в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

Она добавила, что медики провели уже 45 миллионов тестов на коронавирус, проверив около 42 миллионов человек. По словам главы ведомства, разница в количестве исследований и людей появилась в феврале–марте, когда одного человека проверяли по несколько раз. При этом Попова подчеркнула, что сдавать анализы есть смысл только при соблюдении всех правил.

«Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и все равно пропустить тот момент, когда вирус возникнет. То есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила», — сказала она.

Попова порекомендовала проходить тест на COVID-19 один раз в неделю. Но при этом нужно строго придерживаться всех мер защиты.