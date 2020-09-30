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    30 сентября 2020, 11:24

    Роспотребнадзор не увидел причин для специальных ограничений по коронавирусу

    Дарья Бунякова

    Ситуация с новыми случаями заболевания COVID-19 не изменилась сильно в шести из восьми российских федеральных округов. В связи с этим нет оснований для специальных ограничительных мер, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
    Роспотребнадзор не увидел причин для специальных ограничений по коронавирусу

    «У нас из восьми федеральных округов шесть не имеют значимых изменений в состоянии и в цифрах заболеваемости. А вот два — да, в том числе Центральный федеральный округ. Поэтому сегодня вводить какие-то специальные ограничения оснований нет», — сообщила Попова в программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

    Она добавила, что медики провели уже 45 миллионов тестов на коронавирус, проверив около 42 миллионов человек. По словам главы ведомства, разница в количестве исследований и людей появилась в феврале–марте, когда одного человека проверяли по несколько раз. При этом Попова подчеркнула, что сдавать анализы есть смысл только при соблюдении всех правил.

    «Если ходить без маски, если ездить в общественном транспорте без маски, если вечером была прекрасная вечеринка с большим количеством людей, то это можно делать каждый день и все равно пропустить тот момент, когда вирус возникнет. То есть смысл контролировать наличие вируса только тогда, когда вы соблюдаете правила», — сказала она.

    Попова порекомендовала проходить тест на COVID-19 один раз в неделю. Но при этом нужно строго придерживаться всех мер защиты.

    Новости SMI.FM