Роспотребнадзор не увидел опасности распространения сибирской язвы в России

В России практически нулевая опасность распространения сибирской язвы, случаи заражения которой были выявлены в северокитайской провинции Шаньси. В Роспотребнадзоре отметили, что общих границ у нашей страны с ней нет.

«Провинция Шаньси, в которой зарегистрированы предположительные случаи сибирской язвы, расположена в центральной части страны. Общих границ с Российской Федерацией не имеет», — рассказали ТАСС в ведомстве.

В Роспотребнадзоре напомнили, что с 1 февраля прошлого года Россия ограничила авиасообщение с Китаем. Кроме того, люди, пересекающие российскую границу, подвергаются жесткому контролю. Все эти факторы позволяют снизить практически до нуля опасность распространения сибирской язвы на территории страны.

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