Роспотребнадзор не увидел необходимости в особых мерах из-за оспы обезьян

В России нет необходимости в введении дополнительных противоэпидемических мер из-за оспы обезьян. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день необходимости в ведении дополнительных противоэпидемических мер на территории России нет. По состоянию на 23 июля в России подтвержден один завозной случай оспы обезьян», — отметили на сайте ведомства.

Как уточнили в пресс-службе, сейчас заболевший подходит курс лечения, а его состояние не вызывает опасений. Своевременная изоляция заразившегося позволила избежать цепочки заражений.

«Роспотребнадзор предпринимает все необходимые меры для купирования рисков завоза оспы обезьян, а также предотвращения возможности распространения этого заболевания», — подчеркнули в ведомстве.

На российской границе усилили санитарно-карантинный контроль. Центр «Вектор» уже подал заявку на регистрацию современной противооспенной вакцины.

Как напомнил в беседе с utro.ru врач Павел Бережанский, обезопасить себя от вируса обезьяньей оспы можно при соблюдении правил гигиены и осторожности в общении. Он пояснил, что возбудитель передается через контакт с зараженным человеком. Риск возрастает, если у здорового есть повреждения на коже или слизистых.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. По его словам, есть риск международного распространения болезни.