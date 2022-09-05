Здоровье 05 сентября 2022, 04:58 Поделиться Telegram

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Viber Роспотребнадзор не увидел необходимости в дополнительных ограничениях из-за ковида Глава Роспотребнадзора Попова: дополнительные ограничения из-за ковида не требуются Unsplash

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В России нет необходимости вводить дополнительные ограничительные меры из-за коронавируса. Пик заболеваемости в стране уже пройден, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Каких-либо дополнительных мер, ограничительных мер на сегодняшний день не требуется», — привело слова Поповой РИА «Новости».

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О ситуации с ковидом глава ведомства рассказала журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ). Она подчеркнула, что сейчас важно соблюдать уже введенные ограничения.

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Как отметила Попова, пик заболеваемости в России уже преодолен. Если пять недель назад рост новых случаев заражения составлял 69%, то на прошедшей неделе показатель находился на отметке 21%. Причем некоторых людей кладут в больницы не из-за тяжести болезни, а в связи с сопутствующими заболеваниями или возрастом.

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу глава Роспотребнадзора назвала достаточно высоким. Она также сообщила, что у нее нет информации о дефиците вакцины от коронавируса.

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