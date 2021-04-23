Роспотребнадзор не нашел в России индийский штамм коронавируса

Индийский штамм коронавируса SARS-CoV-2, имеющий двойную мутацию, в России пока не обнаружили. Об этом ТАСС заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

В конце марта Минздрав Индии сообщил в выявлении в стране новой разновидности коронавируса с двумя мутациями в S-белке. По отдельности эти мутации ранее встречались в других вариантах вируса по всему миру и обнаруживались у 15-20% образцов. Их нет у британского, бразильского и южноафриканского штаммов.

В лабораториях институтов Роспотребнадзора индийского штамма вируса не выявили, уточнил Хафизов.

Он также заявил «Интерфаксу«, что мутации в геноме SARS-CoV-2 происходят постоянно, назвав это нормальным процессом.

«Данных же о том, что они как-либо влияют на тяжесть протекания заболевания или хуже нейтрализуются антителами, нет», — подчеркнул собеседник.

По его словам, также не стоит опасаться, что российские штаммы коронавируса вызовут новую волну эпидемии.

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о формировании в стране сибирской и северо-западной мутаций коронавируса.