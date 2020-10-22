Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах питания

Всего было сделано более 135 тысяч смывов с поверхностей в медучреждениях, магазинах и на транспорте. Коронавирус нашли лишь в 170 смывах, что составляет 0,13% от общего числа проб.

«Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — заявили в Роспотребнадзоре.

Там намерены продолжить «обследование объектов окружающей среды» с целью выявить вирус SARS-CoV-2, ответственный за нынешнюю пандемию.

В июле Роспотребнадзор уже заявлял, что коронавирус не удалось обнаружить на продуктах питания. К тому времени ведомство взяло более двух тысяч проб. Вирус искали в морской и пресной воде, в сточных водах, на различных поверхностях и на продуктах питания.

При этом на поверхностях вирус может сохраняться в среднем около двух суток, поэтому ведомство призывало мыть руки с мылом, обрабатывать продукты и заниматься дезинфекцией поверхностей.