facebook_pixel
    22 октября 2020, 01:55

    Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах питания

    Кирилл Фролов

    Специалисты Роспотребнадзора, изучающие распространение коронавируса в различных средах, не нашли его образцов в продуктах питания. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
    Роспотребнадзор не нашел коронавирус в продуктах питания

    Всего было сделано более 135 тысяч смывов с поверхностей в медучреждениях, магазинах и на транспорте. Коронавирус нашли лишь в 170 смывах, что составляет 0,13% от общего числа проб.

    «Положительных находок новой коронавирусной инфекции в продуктах питания не обнаружено», — заявили в Роспотребнадзоре.

    Там намерены продолжить «обследование объектов окружающей среды» с целью выявить вирус SARS-CoV-2, ответственный за нынешнюю пандемию.

    В июле Роспотребнадзор уже заявлял, что коронавирус не удалось обнаружить на продуктах питания. К тому времени ведомство взяло более двух тысяч проб. Вирус искали в морской и пресной воде, в сточных водах, на различных поверхностях и на продуктах питания.

    При этом на поверхностях вирус может сохраняться в среднем около двух суток, поэтому ведомство призывало мыть руки с мылом, обрабатывать продукты и заниматься дезинфекцией поверхностей.