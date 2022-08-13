Роспотребнадзор не дал гарантий полного восстановления обоняния после ковида

Восстановятся ли окончательно вкус и обоняние у пациентов, у которых появились с ними проблемы после ковида, сказать сложно, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом написал ТАСС.

Специалист пояснила, что еще до пандемии проблемы с обонянием обнаруживались у 1,5% населения, причем чем старше люди, тем больше вероятность таких проблем. После 50 лет их ощущают свыше половины населения, а после 80 — более 80%. Если предрасположенность к таким нарушениям была до заболевания, она может длиться «неопределенно долго» и после, пояснила Пшеничная.

Она отметила, что постковидный синдром продолжают регистрировать у пациентов по всему миру. Считается, что он встречается у одного из восьми взрослых людей, перенесших эту инфекцию. Чаще всего это люди из группы риска, которые перенесли ковид в тяжелой форме, но есть случаи и среди молодежи, кто переболел легко. Повышенная утомляемость и сонливость — самые распространенные симптомы.

«В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет», — констатировала Наталья Пшеничная.