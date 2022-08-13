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    13 августа 2022, 13:13

    Роспотребнадзор не дал гарантий полного восстановления обоняния после ковида

    Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: сложно сказать, восстановится ли обоняние после ковида

    Оксана Кириллова

    Восстановятся ли окончательно вкус и обоняние у пациентов, у которых появились с ними проблемы после ковида, сказать сложно, заявила замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Об этом написал ТАСС.

    Роспотребнадзор не дал гарантий полного восстановления обоняния после ковида

    Специалист пояснила, что еще до пандемии проблемы с обонянием обнаруживались у 1,5% населения, причем чем старше люди, тем больше вероятность таких проблем. После 50 лет их ощущают свыше половины населения, а после 80 — более 80%. Если предрасположенность к таким нарушениям была до заболевания, она может длиться «неопределенно долго» и после, пояснила Пшеничная.

    Она отметила, что постковидный синдром продолжают регистрировать у пациентов по всему миру. Считается, что он встречается у одного из восьми взрослых людей, перенесших эту инфекцию. Чаще всего это люди из группы риска, которые перенесли ковид в тяжелой форме, но есть случаи и среди молодежи, кто переболел легко. Повышенная утомляемость и сонливость — самые распространенные симптомы.

    «В отдельных случаях при постковидном синдроме наблюдаются признаки поражения сердечно-сосудистой системы, почек, метаболические нарушения. У некоторых пациентов стойкая потеря вкуса и запаха отмечается уже на протяжении двух лет», — констатировала Наталья Пшеничная.