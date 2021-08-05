Роспотребнадзор назвал вакцинацию студентов необязательной

Вакцинация студентов в России не является обязательной. В Роспотребнадзоре рекомендовали им привиться к началу учебного года, чтобы снизить имеющиеся во время пандемии риски.

Глава ведомства Анна Попова заметила в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1», что студенты относятся к одной из самой активных частей населения с огромным количеством контактов.

«Обязательности [вакцинации от ковида] для студентов у нас на сегодня, конечно же, нет. Но, конечно, это самый правильный вариант для того, чтобы мы перестали болеть этой очень опасной инфекцией с самыми непредсказуемыми последствиями и осложнениями», — подчеркнула она.

Идеальным Попова назвала вариант, при котором будет привито все население. Тогда риски в начале учебного года сойдут на нет.

Пока что прекратить циркуляцию вируса в стране невозможно, поскольку уровень коллективного иммунитета к SARS-CoV-2 недостаточен. В Роспотребнадзоре отметили, что достичь его необходимо в максимально быстрые сроки. Желательно — к 1 сентября.