Роспотребнадзор назвал запрет из-за COVID-19, который снимут последним

Запрет на проведение массовых мероприятий в стране снимут в последнюю очередь, только после отмены всех остальных ограничений, которые вводились из-за пандемии коронавируса.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью каналу «Россия 24». Она подчеркнула, что существуют особые эпидемиологические правила — из режима ограничений необходимо выходить постепенно. Так же, как его вводили, — поэтапно добавляя новые меры, которые были необходимы для ограничения распространения инфекции на фоне текущей ситуации.

Самыми последними ограничениями, которые будут сняты, — это ограничения или запрет на проведение массовых мероприятий. Это будет финальной точкой Анна Попова.

Однако пока рано говорить о том, какие именно ограничения начнут снимать раньше других. От какой меры откажутся раньше других станет понятно только после 12 мая. При этом Попова подчеркнула, что увеличение числа людей на улицах — очень плохой прогностический признак.

В некоторых регионах количество зараженных коронавирусом нового типа гораздо выше, чем в других. Поэтому там продолжают действовать текущие ограничительные меры, а также вводятся новые. В Московской области, по последней информации, подтвердили 14 939 случаев заболевания COVID-19. 111 пациентов с этим диагнозом скончались, еще 542 выздоровели. С 12 мая все жители региона обязаны будут ходить в масках. Сейчас масочный режим уже действует, но пока носит рекомендательный характер. После окончания майских праздников это средство защиты станет обязательным для всех жителей региона. Тех, кто не носит маску в общественных местах, будут штрафовать. Кроме того, людей без масок не пустят в общественный транспорт и торговые залы магазинов.

За соблюдением масочного режима будут следить сотрудники полиции, ГИБДД, а также других правоохранительных органов. Чтобы обеспечить достаточное количество средств защиты, продавать маски начнут не только в аптеках, но и в сетевых магазинах Подмосковья.

По информации на 4 мая, в России зафиксировали 145 268 случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии скончались 1356 россиян с подтвержденным диагнозом, еще 18 095 пациентов выздоровели.