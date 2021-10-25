Роспотребнадзор назвал запрещенные действия перед сдачей ПЦР-теста

Перед сдачей ПЦР-теста на наличие в организме коронавирусной инфекции нельзя есть и пить. Список запрещенных действий описали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Взятие мазков рекомендуется проводить не раньше трех-четырех часов после последнего приема пищи», — назвали эксперты службы самое главное условие точного тестирования.

Там объяснили, что вирус в основном собирается в эпителиальных клетках, которые «смываются» со слизистой в момент проглатывания вместе с пищей. То же самое происходит и при питье — вода смывает инфекцию с миндалин и задней стенки глотки.

Также перед тестом нельзя использовать никакие лекарства, так как они глушат активность вируса, тем самым повышая вероятность ложноотрицательного результата. Не стоит чистить зубы, использовать косметику, жевать жевательную резинку или курить — все эти действия могут повлиять на точность исследования.

«Зубная паста может содержать антисептические компоненты. Попадание ее остатков в пробирку с мазком может мешать проведению анализа. Кроме того, чистка зубов требует еще и дополнительного полоскания рта, что также не рекомендовано перед забором биоматериала», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Антисептик (этиловый спирт) содержат и алкогольные напитки, поэтому их употребление тоже крайне не рекомендуют врачи.