Роспотребнадзор назвал сроки отмены масочного режима

Маски нужно продолжать носить, пока не будет вакцинировано больше половины населения. Средства защиты не могут на 100% спасти от заражения, однако являются «неплохим механизмом» для борьбы с пандемией.

Об этом рассказал замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. Его слова процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«До тех пор, пока не будет иммунизировано больше 60% населения, отменять масочный режим совершенно нецелесообразно», — отметил Покровский.

Он добавил, что именно такое «нехитрое приспособление», как маски, позволило сдержать распространение коронавируса в контролируемых пределах.

В некоторых регионах России уже начали отменять масочные режимы. Однако инфекционисты уверены, что это решение повлечет за собой последствия. Врач-инфекционист Лидия Баранова рассказала «Газете.ru», что делать такие серьезное послабления карантинных мер нельзя, пока вирус полностью не купирован.

Врач-инфекционист Евгений Тимаков ранее заявлял, что отменять масочный режим в России можно будет не раньше мая, а в Москве — не раньше июля. Пойти на этот шаг можно будет, когда температура поднимется и люди начнут использовать кондиционеры и постоянно проветривать помещения, отметило Ura.ru.