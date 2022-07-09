Роспотребнадзор назвал срок нахождения коронавируса в организме

В организме некоторых пациентов коронавирус может оставаться в течение нескольких месяцев. Об этом рассказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

В беседе с РИА «Новости» Пшеничная уточнила, что хотя симптомы инфекции сохраняются, человек уже не заразен.

Коронавирус может оставаться в организме у некоторых пациентов даже после их выздоровления в силу особенностей иммунной системы, объяснила представитель Роспотребнадзора.

В результате этого коронавирус или его фрагменты остаются внутри клеток или на их поверхности и продолжают воздействовать на иммунитет, при том, что острый периода заболевания уже закончился.

Воздействие коронавируса на организм может продолжаться в течение нескольких месяцев. Но активно размножаться в организме вирус перестает.

Снижение концентрации внимание и способности быстро принимать решения становится одним из частых симптомов этого. Кроме того, как пояснила Пшеничная, повышается рассеянность и забывчивость. Они сопровождаются общей заторможенностью и сонливостью.

Такие проявления могут усугубляться у людей пожилого возраста. Это может спровоцировать у них развитие дегенеративных процессов в нервной системе.

Кашель, одышка и повышенная утомляемость могут стать проявлениями лонгковида, отметила Пшеничная.

При этом сейчас значительно реже встречаются такие симптомы, как потеря обоняния и изменение вкусовых ощущений. Но после выздоровления пациентов какое-то время может беспокоить заложенность ушей. Это происходит из-за отека и воспаления слизистой оболочки носоглотки и евстахиевой трубы.