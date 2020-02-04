Роспотребнадзор назвал способы спастись от рака. И среди них не только ЗОЖ

Здоровый образ жизни и регулярные обследования помогут уберечься от рака. Специалисты советуют быть физически активными, есть достаточно фруктов и овощей и высыпаться.

Рекомендации по профилактике онкологических заболеваний опубликовал на своем сайте Роспотребнадзор. Памятку ведомство приурочило ко Дню борьбы с раковыми заболеваниями, который отмечают 4 февраля.

Специалисты заметили, что очень важно вести здоровый образ жизни и систематически посещать врачей. Риск развития рака снижается, если человек соблюдает режим сна и бодрствования. Отсутствие вредных привычек и физическая активность будут только плюсом, как и правильный рацион.

Нельзя недооценивать и важность прививок от онкогенных вирусов. С их помощью организм уничтожает атакующие его вирусные частицы.

Онкология может развиться у каждого. С возрастом риск становится все больше. В Роспотребнадзоре заметили, что особенно внимательно к своему здоровью должны относиться те, у кого в семье были случаи заболевания раком.

Всемирный день борьбы против рака учрежден в 2005 году Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями.