Здоровье 26 апреля 2023, 19:59 Роспотребнадзор назвал самый заразный подвариант коронавируса Глава Роспотребнадзора Попова: новый подвариант коронавируса «Арктур» — самый заразный Pxhere

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Новый подвариант коронавируса «Арктур» — самый заразные из всех известных. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу «Россия 24».

По ее словам, этот подвариант способен поражать большие группы людей. Есть риск распространения «Арктура» и в России.

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«Да, безусловно, мы видим риски распространения, они безусловно реализуются, но единственный способ защиты — это наша собственная защита, наша забота о здоровье», — сказала она.

Попова подчеркнула, что для профилактики нужно носить маски и следить за чистотой рук. Заражение «Арктуром» уже зафиксировали в Иркутской и Ростовской областях, а также в Крыму и Москве.

В целом по стране темпы снижения заболеваемости коронавирусом «несколько замедлились», уточнила глава Роспотребнадзора. Предыдущие три недели сокращение составляло 14-16%. Но прошедшие семь дней темп снижения составил менее 10%.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду на отмену режима чрезвычайной ситуации по коронавирусу в мире в 2023 году, сообщил RT.