Роспотребнадзор назвал салаты с майонезом, котлеты и шаурму опасными для здоровья

Самыми опасными блюдами, по мнению сотрудников Роспотребнадзора, являются салаты, заправленные майонезом, десерты с кремом, а также котлеты, рулеты и шаурма — везде, где есть рубленное мясо. Стоит помнить, что с продуктами могут передаваться возбудители дизентерии, сальмонеллезов, иерсиниозов, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, вирусного гепатита А.

Чтобы сохранить здоровье, нужно стараться готовить еду в домашних условиях, соблюдая все необходимые правила: тщательно мыть и обдавать кипятком овощи и фрукты, использовать отдельные разделочные доски и ножи для приготовленных готовых и сырых продуктов, не хранить долго рубленное мясо и не ставить на одну полку в холодильнике сырое мясо и готовые блюда.

При покупке продуктов в магазине специалисты рекомендуют изучать срок годности. Что касается полуфабрикатов, их нужно повторно термически обрабатывать, а все кондитерские изделия обязательно хранить в холодильнике.

В августе специалисты рассказали о продуктах, которые наносят вред печени. Среди них оказались фрукты с семечками и косточками.