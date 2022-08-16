Роспотребнадзор назвал целесообразным ношение масок в общественных местах для тех регионов, где уровень недельного показателя заболеваемости ковидом превышает 50 случаев на 100 тысяч населения. Информацию об эпидемической обстановке в стране и рекомендации специалистов опубликовали на официальном сайте ведомства.

По данным Роспотребнадзора, в России продолжают фиксировать рост числа новых случаев коронавируса. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона: Москву, Санкт-Петербург и Московскую область.

В общей сложности средние показатели заболеваемости зарегистрированы в 18 регионах. В отдельных случаях, например, в Архангельской области, наоборот, наблюдается снижение заболеваемости, уточнили в пресс-службе.

Глава ведомства Анна Попова уже поручила территориальным органам и организациям Роспотребнадзора активизировать разъяснительную работу с населением. Особое внимание уделят людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, так как они входят в группу риска по COVID-19.

Ранее специалисты Роспотребнадзора предупредили, что в этом году сезон гриппа в России может начаться уже в середине осени. Причем, по их оценкам, грипп в этом году может быть опаснее COVID-19, написала газета «Известия».