Роспотребнадзор назвал различия коронавируса и гриппа

Роспотребнадзор рассказал, чем коронавирус нового типа отличается от сезонного гриппа. По словам специалистов, смертность от COVID-19 выше, но распространяется он гораздо медленнее.

Об этом Роспотребнадзор сообщил на своем сайте. Ведомство отметило, что симптомы обоих заболеваний схожи, но тяжесть их протекания у пациентов отличается.

Специалисты пояснили, что при заражении гриппом симптомы проявляются раньше, чем у COVID-19. У него, в свою очередь, более длинный серийный интервал — это время между последовательными случаями. Если у гриппа он составляет три дня, то у нового типа коронавируса — пять шесть дней.

Различаются и способы распространения этих заболеваний. Грипп чаще всего передается в первые три-пять дней, пока не проявились симптомы, а коронавирус этим сроком не ограничен. У нового типа инфекции наблюдается высокий уровень повторных заражений — больше, чем после болезни гриппом.

При коронавирусе реже других болеют люди от 0 до 19 лет, в то время как при гриппе именно дети активно распространяют инфекцию в обществе. COVID-19 затрагивает более старшее население: риск того, что болезнь будет протекать тяжело, увеличивается у пожилых пациентов.

Несмотря на то что эти заболевания имеют похожие симптомы, у них различается доля тяжелых случаев.

Для COVID-19 данные на сегодняшний день позволяют предположить, что 80% случаев заражения являются легкими или бессимптомными, 15% — тяжелыми, требующими оксигенации, и 5% критическими, требующими вентиляции. Доли тяжелых и критических случаев выше, чем те, которые наблюдаются для гриппа Роспотребнадзор.

При этом повышается и уровень смертности от коронавируса. Он составляет 3–4%, в то время как от сезонного гриппа умирают меньше 0,1% пациентов.