Роспотребнадзор назвал процент заболевших ковидом после двух прививок

Вакцинация от коронавируса в России дает результат. В стране 0,7% привитых двумя компонентами вакцины заболели COVID-19. Порядка двух третей случаев ковида приходится на штамм «дельта».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова привел новые данные в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».

«0,7% граждан, привитых двумя компонентами вакцины в РФ, заболевают коронавирусом», — сказала она.

При этом повторно COVID-19 диагностируют не более 1% пациентов.

На индийский штамм коронавируса в России сейчас приходятся порядка 66% выявляемых случаев.

Всемирная организация здравоохранения добавила в список для наблюдения российский штамм SARS-CoV-2. Мутацию выявили в январе.