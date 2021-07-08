Роспотребнадзор назвал процент заболевших ковидом после двух прививок
Вакцинация от коронавируса в России дает результат. В стране 0,7% привитых двумя компонентами вакцины заболели COVID-19. Порядка двух третей случаев ковида приходится на штамм «дельта».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова привел новые данные в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1».
«0,7% граждан, привитых двумя компонентами вакцины в РФ, заболевают коронавирусом», — сказала она.
При этом повторно COVID-19 диагностируют не более 1% пациентов.
На индийский штамм коронавируса в России сейчас приходятся порядка 66% выявляемых случаев.
Всемирная организация здравоохранения добавила в список для наблюдения российский штамм SARS-CoV-2. Мутацию выявили в январе.