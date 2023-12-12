Здоровье 12 декабря 2023, 03:02 Роспотребнадзор назвал продукты для идеального зимнего меню Роспотребнадзор рекомендовал россиянам чаще есть хурму, тыкву и рыбу зимой Freepik

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Эксперты Роспотребнадзора рассказали, какие продукты должны входить в идеальное зимнее меню. Среди них — мясо, рыба, хурма и тыква. Рекомендации ведомство опубликовало в Telegram-канале.

Мясо необходимо организму как главный источник белка и железа. Этот продукт способствует улучшению всех обменных процессов организма, объяснили специалисты.

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Морепродукты нужно чаще готовить зимой для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, здоровья щитовидной железы и замедления старения.

Хурма, апельсины, мандарины и лимоны помогут меньше болеть.

«Хурма содержит антиоксиданты, обладающие противовирусным действием. Фрукт также благоприятно влияет на обмен жиров, углеводов и белков. <…> Цитрусовые содержат в избытке аскорбиновую кислоту. Витамины А и Е защищают от токсинов, которые образуются при курении или развитии хронических заболеваний», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Кишечнику и иммунитету принесет пользу тыкву. Она богата пектином, витаминами С, А и кальцием.

Не стоит забывать также про чеснок и лук. Они — рекордсмены по количеству веществ, обладающих противомикробным действием.

Ранее фитотерапевт Нина Соколова рассказала, что ускорить выздоровление могут бульоны, чеснок, горячий чай, мед и острый перец. По ее словам, также эффективен в этом и йогурт.